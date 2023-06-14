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Залужний не дозволив підірвати мости на Лівому березі Києва: відверте зізнання генерала

14 червня 2023 17:19
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Залужний не дозволив підірвати мости на Лівому березі Києва: відверте зізнання генерала
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Стали відомі нові деталі початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, чому не дозволив підірвати мости на Лівому березі Києва на третій день великої війни.

Про це пише BBC News Україна.

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Станом на третій день повномасштабного вторгнення, а саме — 26 лютого, стало зрозуміло, що росіяни вщент провалили свій план "взяти Київ за три дні". Хоч російські військові так і не змогли висадити десант у Гостомель, однак підійшли до столиці дуже близько.

Також окупанти взяли в оперативне оточення Чернігів, швидко просувалися Сумщиною і зовсім скоро могли вийти на лівобережні передмістя Києва. І хоч влада закликала не панікувати, між собою посадовці постійно обговорювали ідею підриву всіх київських мостів, щоб не дати ворогу можливості пройти до урядового кварталу.

Як повідомляє видання, у той момент один із високопоставлених чиновників зателефонував тодішньому голові СБУ Івану бананову та вимагав підірвати мости, щоб відрізати мости від правого.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не дозволив цього зробити.

"Підірвати мости? В жодному разі! Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра – і військових, і цивільних", — сказав Залужний.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Він розповів про ситуацію на фронті. Валерій Залужний додав, що перед черговим засіданням контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" під час розмови було обговорено пріоритети для ЗСУ. А саме посилення протиповітряної оборони, артилерії та спроможності для контрбатарейної боротьби.

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