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Залужный показал, как работает артиллерийская разведка на фронте

25 апреля 2023 23:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Залужный показал, как работает артиллерийская разведка на фронте
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Валерий Залужный/facebook
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Война на востоке Украины продолжается, и бойцы артиллерийской разведки сутками противостоят врагу вдоль всей линии фронта. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, артразведчики совместно с другими подразделениями ВСУ эффективно выявляют вражеские цели, корректируют огонь и уничтожают технику противника. 

Об этом сообщил Валерий Залужный.

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Работа артиллерийской разведки

Командир экипажа беспилотного авиационного комплекса разведки и корректировки огня артиллерии "Фурия" Шарлотта подчеркивает, что их подразделение может работать как днем, так и ночью, в зависимости от погодных условий и враждебного радиоэлектронного воздействия.

Шарлотта также отметила, что ежедневный труд и обмен опытом с другими аэроразведчиками повышают профессиональный уровень подразделения и позволяют им эффективно выполнять свои задачи.

"Лучшие эмоции, когда цель поражена", — добавляет Шарлотта.

Напомним, что 13 апреля, впервые посетил начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар. Он провел переговоры с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

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