Залужный показал, как работает артиллерийская разведка на фронте
Война на востоке Украины продолжается, и бойцы артиллерийской разведки сутками противостоят врагу вдоль всей линии фронта. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, артразведчики совместно с другими подразделениями ВСУ эффективно выявляют вражеские цели, корректируют огонь и уничтожают технику противника.
Об этом сообщил Валерий Залужный.
Работа артиллерийской разведки
Командир экипажа беспилотного авиационного комплекса разведки и корректировки огня артиллерии "Фурия" Шарлотта подчеркивает, что их подразделение может работать как днем, так и ночью, в зависимости от погодных условий и враждебного радиоэлектронного воздействия.
Шарлотта также отметила, что ежедневный труд и обмен опытом с другими аэроразведчиками повышают профессиональный уровень подразделения и позволяют им эффективно выполнять свои задачи.
"Лучшие эмоции, когда цель поражена", — добавляет Шарлотта.
Напомним, что 13 апреля, впервые посетил начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар. Он провел переговоры с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.