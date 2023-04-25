Залужный показал, как работает артиллерийская разведка на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Валерий Залужный/facebook

Война на востоке Украины продолжается, и бойцы артиллерийской разведки сутками противостоят врагу вдоль всей линии фронта. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, артразведчики совместно с другими подразделениями ВСУ эффективно выявляют вражеские цели, корректируют огонь и уничтожают технику противника.

Об этом сообщил Валерий Залужный.

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Командир экипажа беспилотного авиационного комплекса разведки и корректировки огня артиллерии "Фурия" Шарлотта подчеркивает, что их подразделение может работать как днем, так и ночью, в зависимости от погодных условий и враждебного радиоэлектронного воздействия.

Шарлотта также отметила, что ежедневный труд и обмен опытом с другими аэроразведчиками повышают профессиональный уровень подразделения и позволяют им эффективно выполнять свои задачи.

"Лучшие эмоции, когда цель поражена", — добавляет Шарлотта.

Напомним, что 13 апреля, впервые посетил начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар. Он провел переговоры с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.