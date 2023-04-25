Залужний показав, як працює артилерійська розвідка на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Валерій Залужний/facebook

Війна на сході України триває, і бійці артилерійської розвідки цілодобово протистоять ворогові вздовж усієї лінії фронту. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, артрозвідники спільно з іншими підрозділами ЗСУ ефективно виявляють ворожі цілі, коригують вогонь та знищують техніку супротивника.

Про це повідомив Валерій Залужний.

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Командир екіпажу безпілотного авіаційного комплексу розвідки та коригування вогню артилерії "Фурія" Шарлотта наголошує, що їхній підрозділ може працювати як удень, так і вночі, залежно від погодних умов та ворожого радіоелектронного впливу.

Шарлотта також зазначила, що щоденна праця та обмін досвідом з іншими аеророзвідниками підвищують професійний рівень підрозділу та дозволяють їм ефективно виконувати свої завдання.

"Кращі емоції, коли ціль уражена", — додає Шарлотта.

Нагадаємо, що 13 квітня вперше відвідав начальник Об'єднаного штабу Збройних сил Франції генерал Тьєрі Бюркар. Він провів переговори з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.