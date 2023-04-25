Залужний показав, як працює артилерійська розвідка на фронті
Війна на сході України триває, і бійці артилерійської розвідки цілодобово протистоять ворогові вздовж усієї лінії фронту. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, артрозвідники спільно з іншими підрозділами ЗСУ ефективно виявляють ворожі цілі, коригують вогонь та знищують техніку супротивника.
Про це повідомив Валерій Залужний.
Робота артилерійської розвідки
Командир екіпажу безпілотного авіаційного комплексу розвідки та коригування вогню артилерії "Фурія" Шарлотта наголошує, що їхній підрозділ може працювати як удень, так і вночі, залежно від погодних умов та ворожого радіоелектронного впливу.
Шарлотта також зазначила, що щоденна праця та обмін досвідом з іншими аеророзвідниками підвищують професійний рівень підрозділу та дозволяють їм ефективно виконувати свої завдання.
"Кращі емоції, коли ціль уражена", — додає Шарлотта.
Нагадаємо, що 13 квітня вперше відвідав начальник Об'єднаного штабу Збройних сил Франції генерал Тьєрі Бюркар. Він провів переговори з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.