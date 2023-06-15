Залужный показал, как ВСУ накрывают позиции врага артой

ВСУ накрывают врага артиллерией и минометным огнем. Скриншот видео

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, на котором видно, как ВСУ "ликвидируют" врага. Работает 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.

Об этом сообщает Валерий Залужный.

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24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила накрывает минометным огнем и артиллерией позиции противника.

Напомним, ранее мы писали, что стали известны новые детали начала полномасштабного вторжения России в Украину. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, почему не разрешил взорвать мосты на левом берегу Киева на третий день войны.

Добавим, сегодня, 15 июня, Дежрпогранслужба опубликовала видео, на котором видно, как происходит тотальная "ликвидация" врага. Пять оккупантов убиты, 11 ранены.