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Залужний показав, як ЗСУ накривають позиції ворога артою

15 червня 2023 20:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Залужний показав, як ЗСУ накривають позиції ворога артою
ЗСУ накривають ворога артилерією та мінометним вогнем. Скриншот відео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, на якому видно, як ЗСУ "ліквідовують" ворога. Працює 24 окрема механізована бригада імені короля Данила.

Про це повідомляє Валерій Залужний.

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24 окрема механізована бригада імені короля Данила накриває мінометним вогнем та артилерією позиції противника.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що стали відомі нові деталі початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, чому не дозволив підірвати мости на лівому березі Києва на третій день великої війни.

Додамо, сьогодні, 15 червня, Дежрприкордонслужба опублікувала відео, на якому видно, як відбувається тотальна "ліквідація" ворога. Пʼять окупантів вбито, 11 — поранено.

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