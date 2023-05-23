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Залужный поздравил морпехов с праздником и показал их мужественную работу

23 мая 2023 13:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Залужный поздравил морпехов с праздников
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил воинов ВСУ с Днем морского пехотинца. Залужный отметил, что украинские защитники мужественно охраняют Украину от российских захватчиков.

Об этом сообщил Валерий Залужный.

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Главнокомандующий ВСУ поздравил морпехов за профессиональность, стойкость и выносливость. 

"Вы мужественно защищаете наше государство от российских оккупантов, выполняя самые сложные задачи на земле, на море и в воздухе", — сказал Залужный.

Напомним, что во Львове представители инициативы "Вышивка в одежде выдающихся украинцев" создали новую вышиванку в военном стиле. Она имеет похожий орнамент, как на рубашке Степана Бандеры. Такую вышиванку уже подарили главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Также мы сообщали, что 19 мая, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. В целом подробно обсудили ход событий на фронте.

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