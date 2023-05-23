Залужний привітав морпіхів зі свят

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Reuters

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав воїнів ЗСУ з Днем морського піхотинця. Залужний зазначив, що українські захисники мужньо оберігають Україну від російських загарбників.

Про це повідомив Валерій Залужний.

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Вітання Залужного

Головнокомандувач ЗСУ привітав морпіхів за професійність, стійкість та витривалість.

"Ви мужньо захищаєте нашу державу від російських окупантів, виконуючи найскладніші завдання на землі, на морі та в повітрі", — сказав Залужний.

Нагадаємо, що у Львові представники ініціативи "Вишивка в одязі видатних українців" створили нову вишиванку у військовому стилі. Вона має схожий орнамент, як на сорочці Степана Бандери. Таку вишиванку вже подарували головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Також ми повідомляли, що 19 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Загалом докладно обговорили перебіг подій на фронті.