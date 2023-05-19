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Залужный провел телефонный разговор с генералом США Марком Милли

19 мая 2023 20:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Залужный провел телефонный разговор с генералом США Марком Милли
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 19 мая, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. В целом подробно обсудили ход событий на фронте.

Об этом сообщил Валерий Залужный.

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Детали телефонного разговора

Залужный заявил, что проинформировал генерала Милли об обстановке на фронте. Также он сообщил, что Украина продолжает вести оборонную операцию и готовится к дальнейшим контрнаступательным действиям.

"Рассказал о массированных атаках россиян дронами и ракетами разных типов, в частности аэробалистическими Х-47М2 "Кинжал". Поблагодарил за комплексы Patriot и отметил их эффективную работу. В приоритете — дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба", — заявил Залужный.

Также Залужный и Милли обсудили и вопрос о необходимости больше поставок оружия и боеприпасов. Договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Напомним, ранее мы писали, что Валерий Залужный рассказывал, как Украина готовилась к нападению РФ. По его словам, подготовка к вторжению была большим комплексом мер. Валерий Залужный заявил о том, что украинская оборонная стратегия, несмотря на первоначальные сложности, привела к успешным результатам против российского вторжения. По его словам, ряд мер и решений были приняты, испытаны и затем отвергнуты из-за их неэффективности, что привело к постоянному пересмотру стратегии и тактики.

Также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что победа в войне для Украины означает не только возобновление контроля над всеми захваченными территориями. Речь идет о создании таких условий, которые не позволят повторить подобную агрессию в будущем.

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