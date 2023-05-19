Залужный провел телефонный разговор с генералом США Марком Милли
Сегодня, 19 мая, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. В целом подробно обсудили ход событий на фронте.
Об этом сообщил Валерий Залужный.
Детали телефонного разговора
Залужный заявил, что проинформировал генерала Милли об обстановке на фронте. Также он сообщил, что Украина продолжает вести оборонную операцию и готовится к дальнейшим контрнаступательным действиям.
"Рассказал о массированных атаках россиян дронами и ракетами разных типов, в частности аэробалистическими Х-47М2 "Кинжал". Поблагодарил за комплексы Patriot и отметил их эффективную работу. В приоритете — дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба", — заявил Залужный.
Также Залужный и Милли обсудили и вопрос о необходимости больше поставок оружия и боеприпасов. Договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Напомним, ранее мы писали, что Валерий Залужный рассказывал, как Украина готовилась к нападению РФ. По его словам, подготовка к вторжению была большим комплексом мер. Валерий Залужный заявил о том, что украинская оборонная стратегия, несмотря на первоначальные сложности, привела к успешным результатам против российского вторжения. По его словам, ряд мер и решений были приняты, испытаны и затем отвергнуты из-за их неэффективности, что привело к постоянному пересмотру стратегии и тактики.
Также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что победа в войне для Украины означает не только возобновление контроля над всеми захваченными территориями. Речь идет о создании таких условий, которые не позволят повторить подобную агрессию в будущем.