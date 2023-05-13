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Залужний про перемогу: звільнення територій буде замало

13 травня 2023 00:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Валерій Залужний розповів про перемогу України у війні
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: скріншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що перемога у війні для України означає не лише відновлення контролю над усіма захопленими територіями. Йдеться про створення таких умов, які не дозволять повторення подібної агресії у майбутньому.

Про це Залужний розповів в інтерв'ю Дмитру Комарову.

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Залужний наполягає на тому, що абсолютною перемогою буде вважатися повне звільнення всіх окупованих українських територій. Однак, на його думку, це лише один бік медалі. З іншого боку, Україна як незалежна держава має зробити все можливе, щоб не допустити повторення сценарію 24 лютого 2022 року.

Головнокомандувач підкреслив, що Україна має розробити та впровадити такі механізми, які унеможливлять повторення російської агресії.

У цьому контексті Залужний стверджує, що перемога для України означає не лише деокупацію, а й наявність потужних, сучасних та великих Збройних сил.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів , як Україна готувалася до вторгнення Росії. За його словами, підготовка до вторгнення була великим комплексом заходів.

За словами Залужного, українська оборонна стратегія, незважаючи на початкові складнощі, призвела до успішних результатів проти російського вторгнення. За його словами, низку заходів та рішень було вжито, випробувано і потім відкинуто через їхню неефективність, що призвело до постійного перегляду стратегії та тактики.

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