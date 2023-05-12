Залужный рассказал про подготовку Украины к нападению РФ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Commons.wikimedia.org

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, как Украина готовилась к вторжению России. По его словам, подготовка к вторжению была большим комплексом мер.

Об этом Залужный рассказал в интервью Дмитрию Комарову.

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Валерий Залужный заявил о том, что украинская оборонительная стратегия, несмотря на изначальные сложности, в итоге привела к успешным результатам против российского вторжения. По его словам, ряд мер и решений были приняты, испытаны и затем отвергнуты из-за их неэффективности, что привело к постоянному пересмотру стратегии и тактики.

"Мы постоянно изучали результаты наших действий, определяя их эффективность и корректируя подходы в соответствии с этим", — отметил он.

Залужный подчеркнул, что в период до российского вторжения было проведено несколько крупных военных учений, позволивших значительно изменить конфигурацию сил ПВО. Благодаря этим мероприятиям удалось сохранить значительную часть оборонительного потенциала страны.

"Наши военные бригады были способны быстро перемещаться по всей стране, от Закарпатья до Киевской, Херсонской и даже Одесской области", — сказал главнокомандующий.

Он добавил, что результаты всех проведенных учений в итоге помогли выработать тактику, которая сработала во время вторжения. Валерий Залужный подчеркнул, что их стратегия была направлена на быстрое нанесение максимального ущерба противнику, чтобы остановить его дальнейшие действия на территории Украины.

"Мы пришли к выводу, что только одна стратегия может быть успешной в данной ситуации. И она действительно сработала", — сказал он.

Напомним, что война на востоке Украины продолжается, и бойцы артиллерийской разведки сутками противостоят врагу вдоль всей линии фронта. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, артразведчики совместно с другими подразделениями ВСУ эффективно выявляют вражеские цели, корректируют огонь и уничтожают технику противника.