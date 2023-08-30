Залужный провел переговоры с начальником Штаба обороны Дании относительно F-16

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: "Радио Свобода"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Королевства Дания генералом Флеммингом Лентфером. Главной темой были истребители F-16.

Об этом Валерий Залужный рассказал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Разговор Залужного с Лентфером

"В фокусе — обучение украинских пилотов и инженеров на F-16, которое продолжается в Дании. Генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке", — рассказал Залужный.

По его словам, они договорились с датскими партнерами начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта F-16 в Украине.

Залужный поблагодарил весь датский народ, правительство за принятое решение передать Украине 19 истребителей F-16 и всестороннюю поддержку в борьбе против российских оккупантов.

Пост Залужного. Фото: скриншот

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил американским представителям, что ВСУ находятся на пороге прорыва в ходе контрнаступления. В США считают, что для Украины еще не поздно добиться успеха.

Также мы писали, что 15 августа Верховный главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с высшими офицерами из США и Великобритании. На переговорах речь, в частности, шла о сотрудничестве в военной сфере.