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Залужный провел переговоры с начальником Штаба обороны Дании относительно F-16

30 августа 2023 21:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Залужный провел переговоры с начальником Штаба обороны Дании относительно F-16
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: "Радио Свобода"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Королевства Дания генералом Флеммингом Лентфером. Главной темой были истребители F-16.

Об этом Валерий Залужный рассказал в своем Telegram-канале.

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Разговор Залужного с Лентфером

"В фокусе — обучение украинских пилотов и инженеров на F-16, которое продолжается в Дании. Генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке", — рассказал Залужный.

По его словам, они договорились с датскими партнерами начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта F-16 в Украине.

Залужный поблагодарил весь датский народ, правительство за принятое решение передать Украине 19 истребителей F-16 и всестороннюю поддержку в борьбе против российских оккупантов.

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Пост Залужного. Фото: скриншот

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил американским представителям, что ВСУ находятся на пороге прорыва в ходе контрнаступления. В США считают, что для Украины еще не поздно добиться успеха.

Также мы писали, что 15 августа Верховный главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с высшими офицерами из США и Великобритании. На переговорах речь, в частности, шла о сотрудничестве в военной сфере.

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