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Залужний заявив, що ЗСУ на порозі прориву, – WSJ

25 серпня 2023 04:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Залужний заявив, що ЗСУ на порозі прориву, – WSJ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: radiosvoboda.org
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив американським представникам, що ЗСУ знаходяться на порозі прориву у ході контрнаступу. У США вважають, що для України ще не пізно досягти успіху. 

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.

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Успіхи українського контрнаступу

На тлі критики через повільне просування головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив американським представникам, що ЗСУ знаходяться на порозі прориву у ході контрнаступу.

Як зазначає видання, обладнання на суму понад 43 мільярди доларів, яке США направили в Україну, є достатнім для цього наступу та навряд чи повториться на такому ж рівні у 2024 році. За словами чиновників США, для України ще шанси на успіх.

Однак попри це, глибокі розбіжності щодо стратегії залишаються. Американські та українські посадовці вже кілька тижнів ведуть інтенсивні кулуарні дебати щодо стратегії і тактики пожвавлення повільного контрнаступу Києва.

США закликають українців зосередити свої сили в районі на півдні, щоб прорвати першу лінію російської оборони, яку загалом визнають найважчою для прориву.

Також чиновники США вважають, ЗСУ все ще занадто розкидані для зосередженого поштовху на південь і досі не поєднують використання артилерії, механізованих підрозділів і зусиль з розмінування.

Нагадаємо, що успішний контрнаступ української армії в Роботиному, що на Запоріжжі, — початок операції на другій лінії оборони російських окупантів.

Також ми писали, що нещодавно в ISW розповіли, що Сили оборони ведуть успішні наступальні дії і завдають точних ударів по противнику, що своєю чергою нервує та деморалізує росіян. Зокрема, у російському інфопросторі були розлючені ударом ЗСУ по Керченському мосту і закликали атакувати українців у відповідь. 

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