Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2023 arrow Залужный провел встречу с руководителем Генштаба ВС Чехии arrow

Залужный провел встречу с руководителем Генштаба ВС Чехии

2 ноября 2023 20:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Залужный провел встречу с руководителем Генштаба ВС Чехии
Валерий Залужный встретился з Карелом Ржегкою.Фото: пресс-служба ВС Чехии
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сегодня встретился с главой Генштаба Вооруженных сил Чешской Республики Карелом Ржегкой. Они обсудили текущее развитие ситуации безопасности и дальнейшие возможности для чешской поддержки, обучения и обмена опытом.

Об этом сообщила пресс-служба ВС Чехии.

Читайте также:

О чём Залужный договорился с руководителем Генштаба ВС Чехии

Во время неанонсированного визита в Украину Ржегка встретился с Залужным и "другими партнерами украинских силовых структур". Чешские военные не уточняют, когда это произошло.

Утверждается, что украинские партнеры высоко оценили помощь, которую чешская армия уже предоставила Украине.

"Мы будем продолжать помогать Украине. Наши консультации нужны именно для того, чтобы наша помощь имела как можно больший эффект. Я очень ценю информацию, которую нам предоставляют наши украинские партнеры. Наша армия получает неоценимый опыт", — прокомментировал Ржегка.

Также во время своего визита в Киев чешский военачальник почтил память павших защитников и защитниц Украины, а также подписал один из украинских флагов с линии фронта.

Напомним, что ранее министерша обороны Чехии Яна Чернохова призвала страну выйти из ООН из-за резолюции Генассамблеи, призывающей к перемирию между Израилем и ХАМАС, но не осуждающей нападение группировки. В то же время Валерий Залужный назвал ключевые потребности ВСУ для победы Украины в войне против России.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме