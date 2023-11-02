Залужный провел встречу с руководителем Генштаба ВС Чехии

Валерий Залужный встретился з Карелом Ржегкою.Фото: пресс-служба ВС Чехии

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сегодня встретился с главой Генштаба Вооруженных сил Чешской Республики Карелом Ржегкой. Они обсудили текущее развитие ситуации безопасности и дальнейшие возможности для чешской поддержки, обучения и обмена опытом.

Об этом сообщила пресс-служба ВС Чехии.

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Во время неанонсированного визита в Украину Ржегка встретился с Залужным и "другими партнерами украинских силовых структур". Чешские военные не уточняют, когда это произошло.

Утверждается, что украинские партнеры высоко оценили помощь, которую чешская армия уже предоставила Украине.

Náčelník generálního štábu Řehka jednal v Kyjevě se svým ukrajinským protějškem generálem Zálužným a s dalšími partnery bezpečnostních složek Ukrajiny. Řešili aktuální vývoj bezpečnostní situace a další možnosti české podpory, výcviku a výměny zkušeností. Ukrajinští partneři… pic.twitter.com/lo5VtAtdBd — Armáda ČR (@ArmadaCR) November 2, 2023

"Мы будем продолжать помогать Украине. Наши консультации нужны именно для того, чтобы наша помощь имела как можно больший эффект. Я очень ценю информацию, которую нам предоставляют наши украинские партнеры. Наша армия получает неоценимый опыт", — прокомментировал Ржегка.

Также во время своего визита в Киев чешский военачальник почтил память павших защитников и защитниц Украины, а также подписал один из украинских флагов с линии фронта.

Напомним, что ранее министерша обороны Чехии Яна Чернохова призвала страну выйти из ООН из-за резолюции Генассамблеи, призывающей к перемирию между Израилем и ХАМАС, но не осуждающей нападение группировки. В то же время Валерий Залужный назвал ключевые потребности ВСУ для победы Украины в войне против России.