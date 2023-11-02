Залужний провів зустріч з керівником Генштабу ЗС Чехії

Валерій Залужний зустрівся з Карелом Ржегкою. Фото: пресслужба ЗС Чехії

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний сьогодні зустрівся з головою Генштабу Збройних сил Чеської Республіки Карелом Ржегкою. Вони обговорили поточний розвиток безпекової ситуації та подальші можливості для чеської підтримки, навчання та обміну досвідом.

Про це повідомила пресслужба ЗС Чехії.

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Під час неанонсованого візиту до України Ржегка зустрівся із Залужним та "іншими партнерами українських силових структур". Чеські військові не уточнюють, коли саме це сталось.

Стверджується, що українські партнери високо оцінили допомогу, яку чеська армія вже надала Україні.

Карел Ржегка під час прогулянки в Києві. Джерело: пресслужба ЗС Чехії

"Ми будемо продовжувати допомагати Україні. Наші консультації потрібні саме для того, щоб наша допомога Україні мала якомога більший ефект. Я дуже ціную інформацію, яку нам надають наші українські партнери. Наша армія отримує неоціненний досвід", — прокоментував Ржегка.

Карел Ржегка покладає квіти до стели Героїв України. Джерело: пресслужба ЗС Чехії

Також під час свого візиту до Києва чеський воєначальник вшанував пам'ять полеглих захисників і захисниць України, а також підписав один з українських прапорів з лінії фронту.

Карел Ржегка підписує український прапор. Джерело: пресслужба ЗС Чехії

Нагадаємо, що раніше міністерка оборони Чехії Яна Чернохова закликала країну вийти з ООН через резолюцію Генасамблеї, яка закликає до перемир’я між Ізраїлем та ХАМАС, але не засуджує напад угруповання. Натомість Валерій Залужний назвав ключові потреби ЗСУ для перемоги України у війні проти Росії.