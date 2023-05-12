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Залужний розповів, як Україна готувалася до нападу РФ

12 травня 2023 22:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Залужний розповів про підготовку України до нападу РФ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Commons.wikimedia.org
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, як Україна готувалася до нападу Росії. За його словами, підготовка до вторгнення була великим комплексом заходів.

Про це Залужний розповів в інтерв'ю Дмитру Комарову.

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Валерій Залужний заявив про те, що українська оборонна стратегія, попри початкові складнощі, призвела до успішних результатів проти російського вторгнення. За його словами, низку заходів та рішень було вжито, випробувано і потім відкинуто через їхню неефективність, що призвело до постійного перегляду стратегії та тактики.

"Ми постійно вивчали результати наших дій, визначаючи їх ефективність та коригуючи підходи відповідно до цього", — зазначив він.

Залужний наголосив, що в період до російського вторгнення було проведено кілька великих військових навчань, що дозволили значно змінити конфігурацію сил ППО. Завдяки цим заходам вдалося зберегти значну частину оборонного потенціалу країни.

"Наші військові бригади були здатні швидко пересуватися по всій країні, від Закарпаття до Київської, Херсонської та навіть Одеської області", — сказав головнокомандувач.

Він додав, що результати всіх проведених навчань допомогли виробити тактику, яка спрацювала під час вторгнення. Валерій Залужний підкреслив, що їхня стратегія була спрямована на швидке завдання максимальної шкоди противнику, щоб зупинити його подальші дії на території України.

"Ми дійшли висновку, що тільки одна стратегія може бути успішною в цій ситуації. І вона справді спрацювала", — сказав він.

Нагадаємо, що війна на сході України триває, і бійці артилерійської розвідки цілодобово протистоять ворогові вздовж усієї лінії фронту. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, артрозвідники спільно з іншими підрозділами ЗСУ ефективно виявляють ворожі цілі, коригують вогонь та знищують техніку супротивника.

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