Залужный рассказал, сколько российских ракет и дронов было уничтожено этой ночью
Этой ночью российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины. Всего враг выпустил 40 крылатых ракет и 35 ударных дронов.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Сколько российских дронов и ракет сбило украинское ПВО
Залужный рассказал, что враг выпустил в 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.
А с северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131, выпустив 35 ударных дронов.
"Противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил: "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад", — говорится в сообщении.
Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 67 воздушных целей:
- 37 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 29 ударных БпЛА Shahed-136/131;
- 1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.
Напомним, этой ночью в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Россияне снова нанесли удар по Киеву. В области работала ПВО. Кроме того, взрывы прогремели в Одессе и Полтавской области.