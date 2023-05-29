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Залужный рассказал, сколько российских ракет и дронов было уничтожено этой ночью

29 мая 2023 08:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Залужный рассказал, сколько российских ракет и дронов было уничтожено этой ночью
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Wikimedia Commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Этой ночью российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины. Всего враг выпустил 40 крылатых ракет и 35 ударных дронов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Залужный рассказал, что враг выпустил в 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.

А с северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131, выпустив 35 ударных дронов.

"Противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил: "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад", — говорится в сообщении.

Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 67 воздушных целей:

  • 37 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 29 ударных БпЛА Shahed-136/131;
  • 1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

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Напомним, этой ночью в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Россияне снова нанесли удар по Киеву. В области работала ПВО. Кроме того, взрывы прогремели в Одессе и Полтавской области.

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