Залужний розповів, скільки російських ракет та дронів було знищено цієї ночі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Wikimedia Commons

Цієї ночі російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України. Загалом ворог випустив 40 крилатих ракет та 35 ударних дронів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Залужний розповів, що ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.

А з північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131, випустивши 35 ударних дронів.

"Протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних сил "Центр", "Схід", "Південь" та "Захід", — йдеться в повідомленні.

Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

29 ударних БпЛА Shahed-136/131;

1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, цієї ночі в низці областей України прозвучала повітряна тривога. Росіяни знову завдали удару по Києву. В області працювала ППО. Окрім того, вибухи пролунали в Одесі та на Полтавщині.