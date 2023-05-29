Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Залужний розповів, скільки російських ракет та дронів було знищено цієї ночі arrow

Залужний розповів, скільки російських ракет та дронів було знищено цієї ночі

29 травня 2023 08:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Залужний розповів, скільки російських ракет та дронів було знищено цієї ночі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Wikimedia Commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Цієї ночі російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України. Загалом ворог випустив 40 крилатих ракет та 35 ударних дронів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Читайте також:

Скільки російських дронів і ракет збила українська ППО

Залужний розповів, що ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.

А з північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131, випустивши 35 ударних дронів.

"Протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних сил "Центр", "Схід", "Південь" та "Захід", — йдеться в повідомленні. 

Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:

  • 37 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 29 ударних БпЛА Shahed-136/131;
  • 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

скріншот

Нагадаємо, цієї ночі в низці областей України прозвучала повітряна тривога. Росіяни знову завдали удару по Києву. В області працювала ППО. Окрім того, вибухи пролунали в Одесі та на Полтавщині. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB