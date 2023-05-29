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Залужний розповів, скільки сьогодні Росія запустила ракет по Україні

29 травня 2023 14:19
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Залужний розповів, скільки сьогодні Росія запустила ракет по Україні
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 29 травня, Росія вчергове атакувала територію України. Зокрема, ворог намагався завдати потужного ракетного удару по Києву. Противник випустив 11 крилатих і балістичних ракет.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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За добу — це була друга спроба здійснити ракетний удар площею теритрії України.

"Близько 11:30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер"", — пише Залужний.

Загалом було випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. На щастя, всі цілі були знищено силами ППО.

Нагадаємо, раніше ми писали, вдень 29 травня Київ зазнав чергової атаки з повітря. Це вже шістнадцятий обстріл столиці за травень: з моменту попередньоїнічної атаки пройшло менше 6 годин. Усі повітряні цілі були знищені системою ППО.

За словами голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, денна атака 29 травня свідчить про те, що ворог відверто намагається знищити цивільне населення столиці.


Ми повідомляли, що Київ має найсильнішу ППО в Україні, тому незрозуміло, на що розраховує Росія, завзято завдаючи ударів по українській столиці. Таке несподіване зізнання зробив у своєму телеграм-каналі прокремлівський політолог Сергій Марков.

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