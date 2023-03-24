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Залужный вспомнил о ракетном ударе по базе оккупантов в Бердянске

24 марта 2023 12:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Год назад, 24 марта, Вооруженные Силы Украины совершили ракетный удар по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска, поразив при этом несколько крупных десантных кораблей российского флота, такие как "Орск", "Цезарь Кунников" и "Новочеркасск". 

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Ракетный удар по базе оккупантов

Один из кораблей, "Саратов", был полностью уничтожен. Это событие развенчало миф о неуязвимости российского флота и подтвердило, что на украинской земле враг не может чувствовать себя в безопасности, ни на суше, ни на воде.

Ракетный удар Вооруженных Сил Украины по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска, который произошел год назад, был точен и эффективен. Несколько крупных десантных кораблей российского флота были поражены, в том числе "Орск", "Цезарь Кунников" и "Новочеркасск", а один корабль, "Саратов", был уничтожен. Этот событие подтвердило, что миф о неуязвимости российского флота разрушен, а украинская земля небезопасна для врага как на суше, так и на воде.

Предыстория

Год назад, 24 марта, ВСУ нанесли ракетный удар по кораблю оккупантов в Бердянске. Тогда заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что уничтоженный корабль в Бердянске мог перевозить до 20 танков, 45 БТРов и 400 десантников. Это огромная цель, которая была поражена нашими военными.

Напомним, что во вторник, 21 марта, отмечается годовщина освобождения села Мощун Киевской области, которое являлось важным узлом, влиявшим на устойчивость всего района обороны столицы Украины. Благодаря упорству и мужеству защитников Киев смог выстоять и украинская армия продолжила свой путь к победе.

По словам Валерия Залужного, освобождение Мощуна было одним из важнейших шагов в борьбе за независимость Украины и ее территориальную целостность. Этот район являлся ключевым для обеспечения безопасности столицы и всей страны. Благодаря подвигу защитников удалось держать оборону на этом направлении, что существенно повлияло на исход боевых действий в регионе.

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