Залужный объяснил, почему прошлогодняя деоккупация села Мощун была столь важна

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный

Во вторник, 21 марта, отмечается годовщина освобождения села Мощун Киевской области, которое являлось важным узлом, влиявшим на устойчивость всего района обороны столицы Украины. Благодаря упорству и мужеству защитников Киев смог выстоять и украинская армия продолжила свой путь к победе.

Об этом Залужный написал в Telegram.

Освобождение Мощуна

Освобождение Мощуна было одним из важнейших шагов в борьбе за независимость Украины и ее территориальную целостность. Этот район являлся ключевым для обеспечения безопасности столицы и всей страны. Благодаря подвигу защитников удалось держать оборону на этом направлении, что существенно повлияло на исход боевых действий в регионе.

Напомним, что в Верховной Раде встретились руководители парламента и парламентских фракций и главы Минобороны, МВД и главнокомандующий ВСУ. Стороны обсудили помощь Силам обороны Украины.

По словам Стефанчука, на встрече обсуждалась законодательная поддержка инициатив, направленных на укрепление сферы национальной безопасности и обороны.

Также мы писали, что во вторник, 21 марта, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили поставки оружия и защиту от утечки информации.

Как отмечается, участники заслушали доклад Главнокомандующего ВСУ об оперативной обстановке по основным направлениям фронта. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ходе боевых действий в рамках зон ответственности ОСУВ "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север".