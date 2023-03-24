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Залужний згадав про ракетний удар по базі окупантів у Бердянську

24 березня 2023 12:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Рік тому, 24 березня, Збройні Сили України здійснили ракетний удар по базі ворога в морському порту тимчасово окупованого Бердянська, вразивши при цьому кілька великих десантних кораблів російського флоту, таких як "Орськ", "Цезар Кунніков" та "Новочеркаськ".

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Ракетний удар по базі окупантів

Один із кораблів, "Саратов", був повністю знищений. Ця подія розвінчала міф про невразливість російського флоту і підтвердила, що на українській землі ворог не може почуватися безпекою, ні на суші, ні на воді.

Ракетний удар Збройних Сил України по базі ворога в морському порту тимчасово окупованого Бердянська, який стався рік тому, був точним та ефективним. Декілька великих десантних кораблів російського флоту були вражені, у тому числі "Орськ", "Цезар Кунніков" і "Новочеркаськ", а один корабель, "Саратов", був знищений. Ця подія підтвердила, що міф про невразливість російського флоту зруйнований, а українська земля є небезпечною для ворога як на суші, так і на воді.

Передісторія

Рік тому, 24 березня, ЗСУ завдали ракетного удару по кораблю окупантів у Бердянську. Тоді заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що знищений корабель у Бердянську міг перевозити до 20 танків, 45 БТРів та 400 десантників. Це величезна мета, яка була вражена нашими військовими.

Нагадаємо, що у вівторок, 21 березня, відзначається річниця звільнення села Мощун Київської області, яке було важливим вузлом, що впливав на стійкість усього району оборони столиці України. Завдяки завзятості та мужності захисників Київ зміг вистояти й українська армія продовжила свій шлях до перемоги.

За словами Валерія Залужного, звільнення Мощуна було одним із найважливіших кроків у боротьбі за незалежність України та її територіальну цілісність. Цей район був ключовим для забезпечення безпеки столиці та всієї країни. Завдяки подвигу захисників вдалося тримати оборону на цьому напрямі, що суттєво вплинуло на результат бойових дій у регіоні.

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