Заминированные поля: в Херсоне фермеры взорвались на мини

Заминированный Херсон: в поле два фермера взорвались на вражеской мине
В Херсонской области трактористы выехали в поле на работу и взорвались на вражеской мине. Это не первая ситуация за последний месяц, поэтому фермеров просят не пренебрегать техникой безопасности.
Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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"С приходом весны многие фермеры пытаются выйти в поле. На прошлой неделе было двое погибших в Бериславском районе. Сегодня двое раненых, выехали на тракторе работать в поле и взорвались на мине", — сказал Хлань.
Он напомнил людям, что передвигаться по полевым дорогам в регионе опасно. Сейчас саперы разминировали только главные пути и дороги.
Напомним, Херсонщину за сутки 1 марта кафиры обстреляли 87 раз, в регион прилетели 498 снарядов для "Градов". Среди гражданских есть раненые.
Добавим, из-за агрессии россии в Украине заминировано 250 тысяч квадратных километров. Таким образом, россия создала в Украине самое большое в мире минное поле.