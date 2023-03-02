Заминированные поля: в Херсоне фермеры взорвались на мини

В Херсонской области люди взорвались на мине

В Херсонской области трактористы выехали в поле на работу и взорвались на вражеской мине. Это не первая ситуация за последний месяц, поэтому фермеров просят не пренебрегать техникой безопасности.

Об этом Новини.LIVE рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"С приходом весны многие фермеры пытаются выйти в поле. На прошлой неделе было двое погибших в Бериславском районе. Сегодня двое раненых, выехали на тракторе работать в поле и взорвались на мине", — сказал Хлань.

Он напомнил людям, что передвигаться по полевым дорогам в регионе опасно. Сейчас саперы разминировали только главные пути и дороги.

Напомним, Херсонщину за сутки 1 марта кафиры обстреляли 87 раз, в регион прилетели 498 снарядов для "Градов". Среди гражданских есть раненые.

Добавим, из-за агрессии россии в Украине заминировано 250 тысяч квадратных километров. Таким образом, россия создала в Украине самое большое в мире минное поле.