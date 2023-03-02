Заміновані поля: у Херсоні фермери підірвалися на міні

Замінований Херсон: у полі два фермери підірвалися на ворожій міні
На Херсонщині трактористи виїхали в поле на роботу і підірвалися на ворожій міні. Це не перша ситуація за останній місяць, тому фермерів просять не нехтувати технікою безпеки.
Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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"З приходом весни багато фермерів намагаються вийти в поле. На минулому тижні було двоє загиблих в Бериславському районі. Сьогодні двоє поранених, виїхали на тракторі працювати в поле і підірвалися на міні", — сказав Хлань.
Він нагадав людям, що пересування польовими дорогами в регіоні є небезпечним. Наразі сапери розмінували лише головні шляхи та проглядні дороги.
Нагадаємо, Херсонщину за добу 1 березня окупанти обстріляли 87 разів, в регіон прилетіли 498 снарядів для "Градів". Серед цивільних є поранені.
Додамо, через агресію росії в Україні заміновано 250 тисяч квадратних кілометрів. Таким чином, росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле.