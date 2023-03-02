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Замінований Херсон: у полі два фермери підірвалися на ворожій міні

2 березня 2023 12:40
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Заміновані поля: у Херсоні фермери підірвалися на міні
На Херсонщині люди підірвалися на міні
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

На Херсонщині трактористи  виїхали в поле на роботу і підірвалися на ворожій міні. Це не перша ситуація за останній місяць, тому фермерів просять не нехтувати технікою безпеки. 

Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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"З приходом весни багато фермерів намагаються вийти в поле. На минулому тижні було двоє загиблих в Бериславському районі. Сьогодні двоє поранених, виїхали на тракторі працювати в поле і підірвалися на міні", — сказав Хлань. 

Війна з Росією

Він нагадав людям, що пересування польовими дорогами в регіоні є небезпечним. Наразі сапери розмінували лише головні шляхи та проглядні дороги.

Нагадаємо, Херсонщину за добу 1 березня окупанти обстріляли 87 разів, в регіон прилетіли 498 снарядів для "Градів". Серед цивільних є поранені. 

Додамо, через агресію росії в Україні заміновано 250 тисяч квадратних кілометрів. Таким чином, росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле.

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