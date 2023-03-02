Заміновані поля: у Херсоні фермери підірвалися на міні

На Херсонщині люди підірвалися на міні

На Херсонщині трактористи виїхали в поле на роботу і підірвалися на ворожій міні. Це не перша ситуація за останній місяць, тому фермерів просять не нехтувати технікою безпеки.

Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"З приходом весни багато фермерів намагаються вийти в поле. На минулому тижні було двоє загиблих в Бериславському районі. Сьогодні двоє поранених, виїхали на тракторі працювати в поле і підірвалися на міні", — сказав Хлань.

Він нагадав людям, що пересування польовими дорогами в регіоні є небезпечним. Наразі сапери розмінували лише головні шляхи та проглядні дороги.

Нагадаємо, Херсонщину за добу 1 березня окупанти обстріляли 87 разів, в регіон прилетіли 498 снарядів для "Градів". Серед цивільних є поранені.

Додамо, через агресію росії в Україні заміновано 250 тисяч квадратних кілометрів. Таким чином, росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле.