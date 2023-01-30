Финансовая помощь жителям Запорожья, чье жилье разрушено — как ее оформить

Жители Запорожья, чье жилье разрушено, могут оформить финансовую помощь от города: как это сделать
С 31 января запорожцы, жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате российских обстрелов, могут оформить ежемесячную финансовую помощь от города в размере десяти тысяч гривен.
Об этом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
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Как оформить финансовую помощь
Для того чтобы владелец (или совладелец) поврежденного или разрушенного жилья, которое находится в Запорожье, оформил финансовую помощь должен подать в ЦНАП следующие документы:
- заявление в произвольной форме о факте разрушения или повреждения жилья;
- заявление на получение помощи;
- документ, удостоверяющий личность;
- справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- акт обследования технического состояния жилья, выданный комиссией;
- документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимого имущества;
- нотариально удостоверенное согласие других совладельцев на получение материальной помощи (при отсутствии совладельцев во время приема документов);
- другие документы (при необходимости).
В случае отсутствия оригиналов документов, подтверждающих право собственности, можно подать справку из госреестра прав на недвижимое имущество. Ее можно получить в ЦНАП.
Адреса ЦНАПов можно посмотреть здесь.
Напомним, переселенцы, проживающие в Одессе, могут рассчитывать на дополнительную денежную выплату. Помощь оказывает фонд Ukrainely. Следовательно, все украинцы, которые покинули свои дома и переехали на Одесщину и не имеют возможности обеспечивать себя в полной мере, могут получить выплаты в размере 27 тыс. гривен. Прием заявок уже начался.