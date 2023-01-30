Финансовая помощь жителям Запорожья, чье жилье разрушено — как ее оформить

Жители Запорожья смогут оформить денежную помощь в размере десяти тысяч гривен

С 31 января запорожцы, жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате российских обстрелов, могут оформить ежемесячную финансовую помощь от города в размере десяти тысяч гривен.

Об этом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Как оформить финансовую помощь

Для того чтобы владелец (или совладелец) поврежденного или разрушенного жилья, которое находится в Запорожье, оформил финансовую помощь должен подать в ЦНАП следующие документы:

заявление в произвольной форме о факте разрушения или повреждения жилья;

заявление на получение помощи;

документ, удостоверяющий личность;

справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

акт обследования технического состояния жилья, выданный комиссией;

документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимого имущества;

нотариально удостоверенное согласие других совладельцев на получение материальной помощи (при отсутствии совладельцев во время приема документов);

другие документы (при необходимости).

В случае отсутствия оригиналов документов, подтверждающих право собственности, можно подать справку из госреестра прав на недвижимое имущество. Ее можно получить в ЦНАП.

Адреса ЦНАПов можно посмотреть здесь.

Напомним, переселенцы, проживающие в Одессе, могут рассчитывать на дополнительную денежную выплату. Помощь оказывает фонд Ukrainely. Следовательно, все украинцы, которые покинули свои дома и переехали на Одесщину и не имеют возможности обеспечивать себя в полной мере, могут получить выплаты в размере 27 тыс. гривен. Прием заявок уже начался.