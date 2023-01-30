Фінансова допомога для жителів Запоріжжя, чиє житло зруйноване — як її оформити

Запоріжці, чиє житло зруйновано, можуть оформити фінансову допомогу від міста: як це зробити
З 31 січня запоріжці, житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок російських обстрілів, можуть оформити щомісячну фінансову допомогу від міста у розмірі десять тисяч гривень.
Про це секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
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Як оформити фінансову допомогу
Для того, аби власник (або співвласник) пошкодженого або зруйнованого житла, яке знаходиться у Запоріжжі, оформив фінансову допомогу, він має подати до ЦНАПу наступні документи:
- заяву у довільній формі про факт руйнування або пошкодження житла;
- заяву для отримання допомоги;
- документ, який посвідчує особу;
- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- акт обстеження технічного стану житла, виданий комісією;
- документ, що підтверджує право власності на об’єкт нерухомого майна;
- нотаріально посвідчену згоду інших співвласників на отримання матеріальної допомоги (у разі відсутності співвласників під час прийому документів);
- інші документи (у разі необхідності).
У разі відсутності оригіналів документів, що підтверджують право власності, можна подати довідку з держреєстру речових прав на нерухоме майно. Її можна отримати у ЦНАП.
Адреси ЦНАПів можна переглянути тут.
Нагадаємо, переселенці, які проживають в Одесі, можуть розраховувати на додаткову грошу виплату. Допомогу надає фонд Ukrainely. Відтак всі українці, які покинули свої оселі та переїхали на Одещину і не мають змоги забезпечувати себе повною мірою, можуть отримати виплати у розмірі 27 тис. гривень. Прийом заявок вже розпочався.