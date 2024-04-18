Запорожская АЭС еще раз под ударом дронов — оккупанты не пустили МАГАТЭ

Российский солдат на территории ЗАЭС. Фото иллюстративное: Энергоатом.

На Запорожскую атомную электростанцию в четверг, 18 апреля, еще раз прилетел дрон. Находившийся на электростанции контингент российских войск не пропустил на ее территорию миссию МАГАТЭ.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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По словам Гросси, в результате взрыва не было никаких повреждений или жертв.

"Это уже третий случай нападения на учебный центр за последнее время, после двух подобных инцидентов, которые произошли на прошлой неделе. Сотрудники ЗАЭС сообщили команде МАГАТЭ, которая находится на объекте, что сегодняшний беспилотник был "нейтрализован", не предоставив других подробностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы услышали взрыв в 10.35, после чего ЗАЭС сообщила о попытке нападения беспилотника. Российские солдаты инспекторов на станцию не пустили.

"Команде было отказано в доступе к учебному центру, расположенному по периметру площадки ЗАЭС, для оценки инцидента, поскольку станция ссылалась на потенциальные риски для безопасности", - отметили в МАГАТЭ.

Там добавляется, что на этой неделе в ЗАЭС прибыла новая команда МАГАТЭ, которая заменила своих коллег, мониторивших ситуацию на атомной электростанции в последние несколько недель.

Напомним, ранее Рафаэль Гросси заявил, что все шесть реакторов временно оккупированной электростанции были впервые с 2022 года переведены в состояние "холодной остановки".

Также стало известно, что Кремль перезапустит ЗАЭС , о чем МАГАТЭ узнало от президента России Владимира Путина.