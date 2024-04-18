Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Запорожская АЭС еще раз под ударом дронов — оккупанты не пустили МАГАТЭ arrow

Запорожская АЭС еще раз под ударом дронов — оккупанты не пустили МАГАТЭ

18 апреля 2024 22:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Запорожская АЭС еще раз под ударом дронов — оккупанты не пустили МАГАТЭ
Российский солдат на территории ЗАЭС. Фото иллюстративное: Энергоатом.
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На Запорожскую атомную электростанцию в четверг, 18 апреля, еще раз прилетел дрон. Находившийся на электростанции контингент российских войск не пропустил на ее территорию миссию МАГАТЭ.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Читайте также:

ЗАЭС снова была атакована дроном

По словам Гросси, в результате взрыва не было никаких повреждений или жертв.

"Это уже третий случай нападения на учебный центр за последнее время, после двух подобных инцидентов, которые произошли на прошлой неделе. Сотрудники ЗАЭС сообщили команде МАГАТЭ, которая находится на объекте, что сегодняшний беспилотник был "нейтрализован", не предоставив других подробностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы услышали взрыв в 10.35, после чего ЗАЭС сообщила о попытке нападения беспилотника. Российские солдаты инспекторов на станцию не пустили.

"Команде было отказано в доступе к учебному центру, расположенному по периметру площадки ЗАЭС, для оценки инцидента, поскольку станция ссылалась на потенциальные риски для безопасности", - отметили в МАГАТЭ.

Там добавляется, что на этой неделе в ЗАЭС прибыла новая команда МАГАТЭ, которая заменила своих коллег, мониторивших ситуацию на атомной электростанции в последние несколько недель.

Напомним, ранее Рафаэль Гросси заявил, что все шесть реакторов временно оккупированной электростанции были впервые с 2022 года переведены в состояние "холодной остановки".

Также стало известно, что Кремль перезапустит ЗАЭС , о чем МАГАТЭ узнало от президента России Владимира Путина.

российские войска
Украина
ЗАЭС
МАГАТЭ
дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость