Запорізька АЕС вкотре під ударом дронів — окупанти не пустили МАГАТЕ

Російський солдат на території ЗАЕС. Фото ілюстративне: Енергоатом

На Запорізьку атомну електростанцію у четвер, 18 квітня вкотре прилетів дрон. Контингент російських військ, який перебував на електростанції, не пропустив на її територію місію МАГАТЕ.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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За словами Гроссі, внаслідок вибуху не було жодних пошкоджень чи жертв.

"Це вже третій випадок нападу на навчальний центр за останній час, після двох подібних інцидентів, що сталися минулого тижня. Працівники ЗАЕС повідомили команді МАГАТЕ, яка перебуває на об’єкті, що сьогоднішній безпілотник був "нейтралізований", не надавши інших подробиць", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інспектори почули вибух о 10:35, після чого ЗАЕС повідомила про спробу нападу безпілотника. Російські солдати інспекторів на станцію не пустили.

"Команді було відмовлено в доступі до навчального центру, розташованого за периметром майданчика ЗАЕС, для оцінки інциденту, оскільки станція посилалася на потенційні ризики для безпеки", — наголосили в МАГАТЕ.

Там додається, що цього тижня на ЗАЕС прибула нова команда МАГАТЕ, яка замінила своїх колег, які моніторили ситуацію на атомній електростанції протягом останніх кількох тижнів.

Нагадаємо, раніше Рафаель Гроссі заявив, що всі шість реакторів тимчасово окупованої електростанції було вперше з 2022 року переведено у стан "холодного зупину".

Також стало відомо, що Кремль перезапустить ЗАЕС, про що МАГАТЕ дізналося від президента Росії Володимира Путіна.