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Запорожская область: есть угроза применения баллистического вооружения

25 июня 2023 01:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Баллистическая угроза в Запорожской области 25 июня
Оперативно-тактический комплекс "Искандер". Фото: Минобороны Российской Федерации
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 25 июня, в Запорожье и области есть угроза применения баллистического вооружения. Практически час назад в Украине в нескольких областях объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушные Силы Украины сообщают, что в Запорожье и Запорожской области существует баллистическая угроза.

Также предупреждают, в случае объявления воздушной тревоги, немедленно направляться в укрытие.

Также мониторинговые каналы разъясняют, что такое баллистическое вооружение.

Напомним, вечером, 24 июня, в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о пусках ракет. Также раздались взрывы в Харьковской области.

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