Запорожская область: есть угроза применения баллистического вооружения
Ночью, 25 июня, в Запорожье и области есть угроза применения баллистического вооружения. Практически час назад в Украине в нескольких областях объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Баллистическая угроза в Запорожской области 25 июня
Воздушные Силы Украины сообщают, что в Запорожье и Запорожской области существует баллистическая угроза.
Также предупреждают, в случае объявления воздушной тревоги, немедленно направляться в укрытие.
Также мониторинговые каналы разъясняют, что такое баллистическое вооружение.
Напомним, вечером, 24 июня, в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о пусках ракет. Также раздались взрывы в Харьковской области.