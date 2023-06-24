Запуск ракети з С-300. Фото: Google

Ввечері, 24 червня, у більшості областей України лунає масштабна повітряна тривога. "Почервоніли" східні області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога у суботу, 24 червня, ввечері

Повідомляється, що ввечері, 24 червня, в Україні почали оголошувати повітряну тривогу. Зараз мапа країни виглядає так:

Повідомляється також, що існує балістична загроза.

Ракетна небезпека 24 червня

Раніше ми писали, що стало відомо про зліт стратегічного бомбардувальника Ту-22м3 РФ з аеродрому "Шайковка".

23:15:

Повітряні сили України повідомляють про відбій по балістичній загрозі по усіх областях.

Нагадаємо, вночі, 24 червня, у Києві пролунали кілька вибухів. Також в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу.

Також ми писали, що мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в Солом'янському районі столиці. У КМВА повідомили, що руйнування та займання виникли на 16, 17 та 18 поверхах. Також відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київ.