Запорожские власти прокомментировали обстрел жилого дома: сколько ракет попало в многоэтажку
В результате российского обстрела Запорожья в многоэтажку попало сразу две ракеты. Пострадали 18 человек, четыре из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
Об этом сообщила прессслужба Запорожской областной военной администрации.
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Детали обстрела
Запорожские областные власти подтвердили, что в обстрелянную сегодня многоэтажку попали две российские ракеты.
"Очередное военное преступление совершено посреди дня в спальном районе многотысячного города!" — отметили в Запорожской ОВА.
Спасательная операция
В военной администрации Запорожской области отметили, что все соответствующие службы работают на месте попадания.
"Принимаются все необходимые меры безопасности для местных жителей", — говорится в заявлении ЗОВА.
В местных Telegram-каналах опубликовали видео процесса помощи местным жителям.
Пострадали
По информации и.о. городского головы Запорожья Анатолия Куртева, пострадали 18 человек, из них — двое детей, 7 и 9 лет.
11 раненых были госпитализированы — семь в среднем состоянии, четверо в тяжелом. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.
Напомним, что сегодня российские войска в очередной раз обстреляли Запорожье. Информации о пострадавших в результате удара пока нет.
Добавим, что в ночь с 17 на 18 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по жилому комплексу на северо-западе Запорожья, в правобережной его части.
Был разрушен ресторан в жилом комплексе.
Фото: Telegram-каналы Анатолия Куртева и Запорожской ОВА