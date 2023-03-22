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Запорожские власти прокомментировали обстрел жилого дома: сколько ракет попало в многоэтажку

22 марта 2023 14:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Фото с места попадания российской ракеты в Запорожье
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В результате российского обстрела Запорожья в многоэтажку попало сразу две ракеты. Пострадали 18 человек, четыре из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила прессслужба Запорожской областной военной администрации.

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Детали обстрела

Запорожские областные власти подтвердили, что в обстрелянную сегодня многоэтажку попали две российские ракеты.

"Очередное военное преступление совершено посреди дня в спальном районе многотысячного города!" — отметили в Запорожской ОВА.

Спасательная операция

В военной администрации Запорожской области отметили, что все соответствующие службы работают на месте попадания.

"Принимаются все необходимые меры безопасности для местных жителей", — говорится в заявлении ЗОВА.

В местных Telegram-каналах опубликовали видео процесса помощи местным жителям.

Пострадали

По информации и.о. городского головы Запорожья Анатолия Куртева, пострадали 18 человек, из них — двое детей, 7 и 9 лет.

11 раненых были госпитализированы — семь в среднем состоянии, четверо в тяжелом. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.

Последствия обстрела Запорожья

Последствия обстрела многоэтажки в Запорожье

Последствия обстрела Запорожья, удар по многоэтажке

Напомним, что сегодня российские войска в очередной раз обстреляли Запорожье. Информации о пострадавших в результате удара пока нет.

Добавим, что в ночь с 17 на 18 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по жилому комплексу на северо-западе Запорожья, в правобережной его части.

Был разрушен ресторан в жилом комплексе.

Фото: Telegram-каналы Анатолия Куртева и Запорожской ОВА

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