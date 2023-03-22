Запорізька влада прокоментувала обстріл житлового будинку: скільки ракет влучило у багатоповерхівку

Фото з місця влучання російської ракети у Запоріжжі

Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя у багатоповерхівку влучило відразу дві ракети. Постраждали 18 осіб, чотири з них госпіталізовані у важкому стані.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Деталі обстрілу

Запорізька обласна влада підтвердила, що в обстріляну сьогодні багатоповерхівку влучило дві російські ракети.

"Черговий воєнний злочин здійснено посеред дня у спальному районі багатотисячного міста!" — наголосили у Запорізькій ОВА.

Рятувальна операція

У військовій адміністрації Запорізької області наголосили, що усі відповідні служби працюють на місці влучання.

"Вживається всіх необхідних заходів безпеки для місцевих жителів", — йдеться у заяві ЗОВА.

У місцевих Telegram-каналах опублікували відео процесу допомоги місцевим жителям.

Постраждалі

За інформацією в.о. міського голови Запоріжжя Анатолія Куртєва, постраждало 18 осіб, з них — двоє дітей, 7 та 9 років.

11 поранених були госпіталізовані — семеро у середньому стані, четверо у важкому. Інші постраждалі отримали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська вкотре обстріляли Запоріжжя. Інформації про постраждалих внаслідок удару поки що немає.

Додамо, що у ніч з 17 на 18 березня російські загарбники завдали ракетного удару по житловому комплексу на північному заході Запоріжжя, у правобережній його частині.

Був зруйнований ресторан у житловому комплексі.

Фото: Telegram-канали Анатолія Куртєва та Запорізької ОВА