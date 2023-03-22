Запорізька влада прокоментувала обстріл житлового будинку: скільки ракет влучило у багатоповерхівку
Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя у багатоповерхівку влучило відразу дві ракети. Постраждали 18 осіб, чотири з них госпіталізовані у важкому стані.
Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.
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Деталі обстрілу
Запорізька обласна влада підтвердила, що в обстріляну сьогодні багатоповерхівку влучило дві російські ракети.
"Черговий воєнний злочин здійснено посеред дня у спальному районі багатотисячного міста!" — наголосили у Запорізькій ОВА.
Рятувальна операція
У військовій адміністрації Запорізької області наголосили, що усі відповідні служби працюють на місці влучання.
"Вживається всіх необхідних заходів безпеки для місцевих жителів", — йдеться у заяві ЗОВА.
У місцевих Telegram-каналах опублікували відео процесу допомоги місцевим жителям.
Постраждалі
За інформацією в.о. міського голови Запоріжжя Анатолія Куртєва, постраждало 18 осіб, з них — двоє дітей, 7 та 9 років.
11 поранених були госпіталізовані — семеро у середньому стані, четверо у важкому. Інші постраждалі отримали медичну допомогу на місці.
Нагадаємо, що сьогодні російські війська вкотре обстріляли Запоріжжя. Інформації про постраждалих внаслідок удару поки що немає.
Додамо, що у ніч з 17 на 18 березня російські загарбники завдали ракетного удару по житловому комплексу на північному заході Запоріжжя, у правобережній його частині.
Був зруйнований ресторан у житловому комплексі.
Фото: Telegram-канали Анатолія Куртєва та Запорізької ОВА