Обстрел Запорожской области

Спасатели в Запорожской области. Фото: Запорожская ОВА

В течение суток оккупанты нанесли по Запорожской области 268 ударов с применением артиллерии, ракет, авации и дронов. Под вражеским огнем оказались шесть населенных пунктов области.

Об этом начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram в среду, 15 мая.

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Оккупанты не оставляют попыток атаковать город Запорожье и область. В результате атак за сутки были повреждены дома и здания разного типа.

Сообщение Федорова в Telegram

Федоров сообщил, что за минувшие сутки регион был атакован:

94 БпЛА разной модификации Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку;

10 обстрелов из РСЗО, накрыли Малиновку, Левадное и Роботино;

64 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного, Малиновки.

К счастью, мирные жители не пострадали, но есть разрушение частных домов.

Напомним, 8 мая кафиры нанесли массированный удар по Украине, в том числе и по Запорожской области по разному вооружению.

Россияне избивали по промышленным объектам в Запорожской области 28 апреля.