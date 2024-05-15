Обстрел Запорожской области

Запорожскую область за сутки атаковали почти 100 дронов — Федоров рассказал об обстрелах региона
В течение суток оккупанты нанесли по Запорожской области 268 ударов с применением артиллерии, ракет, авации и дронов. Под вражеским огнем оказались шесть населенных пунктов области.
Об этом начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил в Telegram в среду, 15 мая.
Обстрелы Запорожья 15 мая
Оккупанты не оставляют попыток атаковать город Запорожье и область. В результате атак за сутки были повреждены дома и здания разного типа.
Федоров сообщил, что за минувшие сутки регион был атакован:
- 94 БпЛА разной модификации Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку;
- 10 обстрелов из РСЗО, накрыли Малиновку, Левадное и Роботино;
- 64 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного, Малиновки.
К счастью, мирные жители не пострадали, но есть разрушение частных домов.
Напомним, 8 мая кафиры нанесли массированный удар по Украине, в том числе и по Запорожской области по разному вооружению.
Россияне избивали по промышленным объектам в Запорожской области 28 апреля.
Читайте Новини.LIVE!