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Запорізьку область за добу атакували майже 100 дронів — Федоров розповів про обстріли регіону

15 травня 2024 08:08
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Степан Гафтко
редактор
Обстріл Запорізької області
Рятувальники у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Загалом впродовж доби окупанти завдали по Запорізькій області 268 ударів із застосуванням артилерії, ракет, авіації та дронів. Під ворожим вогнем опинилось шість населених пунктів області.

Про це начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram у середу, 15 травня.

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Окупанти не полишають спроб атакувати місто Запоріжжя та область. Внаслідок атак за добу було пошкоджено будинки та будівлі різного типу.

Повідомлення Федорова
Повідомлення Федорова у Telegram

Федоров повідомив, що за минулу добу регіон був атакований:

  • 94 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку;
  • 10 обстрілів з РСЗВ, накрили Малинівку, Левадне та Роботине;
  • 64 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

На щастя, мирні жителі не постраждали, але є руйнування приватних осель. 

Нагадаємо, 8 травня окупанти завдали масованого удару по Україні, в тому числі і по Запорізькій області із різного озброєння. 

Росіяни били по промислових об'єктах у Запорізькій області 28 квітня. 

армія
Запорізька область
обстріли
Іван Федоров
дрони
війна в Україні

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