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Запускал "Калибры" по Украине: в РФ убили командира подводной лодки

10 июля 2023 21:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Запускал "Калибры" по Украине: в РФ убили командира подводной лодки
Командир РФ Станислав Ржицкий. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В российском Краснодаре убили командира подводной лодки "Краснодар". Он запускал "Калибры" по территории Украины.

Об этом сообщают росСМИ.

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По данным росСМИ, командиром оказался 42-летний Станислав Ржицкий. Неизвестный мужчина убил его во время пробежки.

"По нашим данным, 42-летний Станислав Ржицкий отправился в восемь часов на утреннюю пробежку. Его подстерег около спорткомплекса "Олимп" неизвестный, который выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкого, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте от ранения ", — говорят в росСМИ.

И отмечают, что нападающего разыскивают правоохранительные органы, против него открыли уголовное дело.

 

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Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, ранее российский оккупант в телефонном разговоре рассказал жене об ужасном отношении командования к военным. По его словам, у них ничего не выходит, а солдаты заканчиваются.

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