Запускал "Калибры" по Украине: в РФ убили командира подводной лодки
В российском Краснодаре убили командира подводной лодки "Краснодар". Он запускал "Калибры" по территории Украины.
Об этом сообщают росСМИ.
Убили командира РФ
По данным росСМИ, командиром оказался 42-летний Станислав Ржицкий. Неизвестный мужчина убил его во время пробежки.
"По нашим данным, 42-летний Станислав Ржицкий отправился в восемь часов на утреннюю пробежку. Его подстерег около спорткомплекса "Олимп" неизвестный, который выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкого, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте от ранения ", — говорят в росСМИ.
И отмечают, что нападающего разыскивают правоохранительные органы, против него открыли уголовное дело.
Напомним, ранее российский оккупант в телефонном разговоре рассказал жене об ужасном отношении командования к военным. По его словам, у них ничего не выходит, а солдаты заканчиваются.