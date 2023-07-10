Запускал "Калибры" по Украине: в РФ убили командира подводной лодки

Командир РФ Станислав Ржицкий. Фото: росСМИ

В российском Краснодаре убили командира подводной лодки "Краснодар". Он запускал "Калибры" по территории Украины.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Убили командира РФ

По данным росСМИ, командиром оказался 42-летний Станислав Ржицкий. Неизвестный мужчина убил его во время пробежки.

"По нашим данным, 42-летний Станислав Ржицкий отправился в восемь часов на утреннюю пробежку. Его подстерег около спорткомплекса "Олимп" неизвестный, который выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкого, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте от ранения ", — говорят в росСМИ.

И отмечают, что нападающего разыскивают правоохранительные органы, против него открыли уголовное дело.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, ранее российский оккупант в телефонном разговоре рассказал жене об ужасном отношении командования к военным. По его словам, у них ничего не выходит, а солдаты заканчиваются.