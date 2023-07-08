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"Они отправляли мясо": окупант розповів про жахливе ставлення командування до військових

8 липня 2023 20:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Они отправляли мясо": окупант розповів про жахливе ставлення командування до військових
Російські окупанти на війні в Україні Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський окупант розповів дружині про жахливе ставлення командування до військових. За його словами, у них нічого не виходить, а солдати закінчуються.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Про що говорив окупант

Загарбник скаржиться на те, що командування відправляє бійців на фронт як "м'ясо". Він також розповів про заборону спілкування із журналістами.

Перехоплена розмова:

— Що про цей, бл*, в ютубі про цю *бану Павлівку, про Вугледар, бачила? — запитав окупант.

— Я не дивлюся, бо одного разу в ютубі набрала нібито, про Павлівку і мені видало, нібито, "командування кинуло камчатських хлопців на забій", щось таке і все. Я не стала нічого далі дивитися, бо й без того погано, — дружина окупанта.

— Ну, є таке, так, я навіть знаю як це вони зробили, коли це відбувалося. Це не фейк, як каже Пєсков. По радіо "укропи" говорили, що тактика росіян ніх*я не змінилася: як вони відправляли мʼясо, так вони мʼясо пристрілювальне і відправляють. Відправляють людей уперед, по людях стріляють, вони дивляться звідки, намагаються побачити звідки по них стріляють, намагаються це знищити — ніх*я не виходить. Люди гинуть, люди закінчуються — набирають нових. За рахунок того, що є люди, бл*, ще в Росії, тому вони і відправляють. Люди сидять і дивуються, які сюди потрапили не в покарання, не через "яму", а просто. І вони кажуть: "Бл*, навіть у ДШБ людей відмовляють і присилають сюди, як ізгоїв. А ми то до чого?", — військовий РФ.

— Ну, так. А так я сьогодні читала, що нічого такого біля вас сильно не відбувалося, — дружина.

— Хто це писав? — окупант.

— Там якийсь канал "Воєнкор" є, — відповіла дружина.

— Один єдиний раз вони приїхали в Павлівку, зняли здалеку Вугледар. Усім тут сказали: "Заїдуть — взагалі навіть близько не підходити і на пів кілометра до журналістів. Навіть не думайте". Забороняли, мало не розстріл, бл*. Відкрий "хохляцькі" канали, що вони там знімають, — окупант.

— Не знаю, не заходжу на "хохляцькі" канали, — дружина.

— Коротше, загальну картину взагалі ти не маєш! — окупант.

Нагадаємо, російський окупант розповів про великі втрати серед військових. Він також поскаржився на відсутність боєприпасів.

Також ми писали, що дружина російського окупанта розповіла про значні втрати у підрозділах ЗС РФ. Вона також сказала про відмову деяких командирів виконувати накази для збереження життів загарбників.

Додамо, розвідка України перехопила розмову російського окупанта, де він розповідає про втрати та скаржиться на відсутність боєприпасів. Він каже, що зброї майже немає.

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