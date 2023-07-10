Запускав "Калібри" по Україні: у РФ вбили командира підводного човна
У російському Краснодарі вбили командира підводного човна "Краснодар". Він запускав "Калібри" по території України.
Про це повідомляють росЗМІ.
Вбили командира РФ
За даними росЗМІ, командиром виявився 42-річний Станіслав Ржицький. Невідомий чоловік вбив його під час пробіжки.
"За нашими даними, 42-річний Станіслав Ржицький вирушив о восьмій годині на ранкову пробіжку. Його підстережив біля спорткомплексу "Олімп" невідомий, який вистрілив чотири рази в спину та груди Ржицького, після чого втік з місця події. Постраждалий помер на місці від поранення", — кажуть у росЗМІ.
І зазначають, що наразі нападника розшукують правоохоронні органи, проти нього відкрили кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше російський окупант у телефонній розмові розповів дружині про жахливе ставлення командування до військових. За його словами, у них нічого не виходить, а солдати закінчуються.