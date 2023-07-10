Запускав "Калібри" по Україні: у РФ вбили командира підводного човна

Командир РФ Станіслав Ржицький. Фото: росЗМІ

У російському Краснодарі вбили командира підводного човна "Краснодар". Він запускав "Калібри" по території України.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За даними росЗМІ, командиром виявився 42-річний Станіслав Ржицький. Невідомий чоловік вбив його під час пробіжки.

"За нашими даними, 42-річний Станіслав Ржицький вирушив о восьмій годині на ранкову пробіжку. Його підстережив біля спорткомплексу "Олімп" невідомий, який вистрілив чотири рази в спину та груди Ржицького, після чого втік з місця події. Постраждалий помер на місці від поранення", — кажуть у росЗМІ.

І зазначають, що наразі нападника розшукують правоохоронні органи, проти нього відкрили кримінальне провадження.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше російський окупант у телефонній розмові розповів дружині про жахливе ставлення командування до військових. За його словами, у них нічого не виходить, а солдати закінчуються.