Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сейчас происходит перелом в войне, — Подоляк arrow

Сейчас происходит перелом в войне, — Подоляк

24 мая 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сейчас происходит перелом в войне, — Подоляк
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня идет 454-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. За это время Украина возмужала, получила финансовую и военную поддержку зарубежных коллег. В Офисе Президента Украины считают, что сейчас в этой войне настал переломный момент.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Читайте также:

"С точки зрения стратегических целей, которые Россия может ставить перед собой и которые мы можем ставить. Цели Украины абсолютно неизменны — деоккупация всех территорий. Мы сформировали закрытое небо практически, бронетанковую коалицию как таковую", — сказал советник ОП.

Подоляк добавил, что сейчас стратегическая цель в РФ — захватить хоть какой-нибудь населенный пункт.

Также Михаил Подоляк озвучил желаемый сценарий войны для России. Он считает, что в Кремле сейчас пытаются снизить интенсивность войны и "подморозить конфликт".

"В России ограничено количество ресурсов для ведения такой интенсивности войны. Накануне войны руководители разведок говорили, что Россия не нападет, и так же сегодня они ошибаются, оценивая неправильно Россию. Сегодня надо наоборот увеличить максимально ресурсное обеспечение Украины, чтобы ускорить финализацию войны", — отметил советник руководителя ОП.

Напомним, Михаил Подоляк также считает, что, несмотря на неудачи России на фронте, совсем скоро ситуация будет ухудшаться и внутри самой страны. Он также добавил, что недавняя ситуация в Белгородской области показала, что Россия не в состоянии справиться даже с проблемами местного уровня.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас