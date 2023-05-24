Сейчас происходит перелом в войне, — Подоляк

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента Украины

Сегодня идет 454-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. За это время Украина возмужала, получила финансовую и военную поддержку зарубежных коллег. В Офисе Президента Украины считают, что сейчас в этой войне настал переломный момент.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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"С точки зрения стратегических целей, которые Россия может ставить перед собой и которые мы можем ставить. Цели Украины абсолютно неизменны — деоккупация всех территорий. Мы сформировали закрытое небо практически, бронетанковую коалицию как таковую", — сказал советник ОП.

Подоляк добавил, что сейчас стратегическая цель в РФ — захватить хоть какой-нибудь населенный пункт.

Также Михаил Подоляк озвучил желаемый сценарий войны для России. Он считает, что в Кремле сейчас пытаются снизить интенсивность войны и "подморозить конфликт".

"В России ограничено количество ресурсов для ведения такой интенсивности войны. Накануне войны руководители разведок говорили, что Россия не нападет, и так же сегодня они ошибаются, оценивая неправильно Россию. Сегодня надо наоборот увеличить максимально ресурсное обеспечение Украины, чтобы ускорить финализацию войны", — отметил советник руководителя ОП.

Напомним, Михаил Подоляк также считает, что, несмотря на неудачи России на фронте, совсем скоро ситуация будет ухудшаться и внутри самой страны. Он также добавил, что недавняя ситуация в Белгородской области показала, что Россия не в состоянии справиться даже с проблемами местного уровня.