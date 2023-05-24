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Зараз відбувається перелам у війні, — Подоляк

24 травня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зараз відбувається перелам у війні, — Подоляк
Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні триває 454-й день російської повномаштабної військової агресії проти України. За цей час Україна змужніла, отримала фінансову та військову підтримку від закордонних колег. В Офісі Президента України вважають, що зараз у цій війні настав переламний момент. 

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"З точки зору стратегічних цілей, які Росія може ставити перед собою, і які ми можемо ставити. Цілі України абсолютно незмінні — деокупація всіх територій. Ми сформували закрите небо практично, бронетанкову коаліцію як таку", — сказав радник ОП.

Подоляк додав, що зараз стратегічна ціль у РФ — захопити бодай якийсь населений пункт.

Також Михайло Подоляк озвучив бажаний сценарій війни для Росії. Він вважає, що у Кремлі зараз намагаються знизити інтенсивність війни та "підморозити конфлікт".

"У Росії обмежена кількість ресурсів для ведення такої інтенсивності війни. Напередодні війни очільники розвідок казали, що рф не нападе, і так само сьогодні вони помиляються, оцінюючи неправильно росію. Сьогодні треба навпаки збільшити максимально ресурсне забезпечення України, щоб пришвидшити фіналізацію війни", — зазначив радник керівника ОП.

Нагадаємо, Михайло Подоляк також вважає, що попри невдачі Росії на фронті, зовсім скоро ситуація погіршуватиметься і всередині самої країни. Він також додав, що нещодавня ситуація у Бєлгородській області показала, що Росія нездатна впоратися навіть із проблемами місцевого рівня. 

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