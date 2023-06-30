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"Застрелите на**й": оккупант пожаловался жене, что лучше умереть, чем воевать

30 июня 2023 19:31
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
"Застрелите на**й": оккупант пожаловался жене, что лучше умереть, чем воевать
Российский военный. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Украинские воины продолжают выбивать врага с территории Украины. Наши защитники мужественно держат линию обороны и беспощадно ликвидируют российских военных. Оккупанты массово жалуются и говорят о том, что лучше умереть, чем оставаться на фронте.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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ГУР МО Украины осуществило очередной перехват разговора окупантов, в котором военный РФ рассказал жене о тяжелых условиях и выразил желание умереть или ранить себя.

Разговор русского военного с женой

— В чем проблемы? Не отпускают или че? — спрашивает женщина.

— Какое.. наступление, за**али эти пи**рсы, ненавижу на**й сука, нервов не хватает, даже застрелите на**й, я хоть отмучаюсь б**дь, — жалуется военный РФ.

– Котенишь, ты что! – говорит шокированная жена.

— Все осто**здило, ходит пешком, дубы эти еб**ые таскать…каждый божий день эта еб**ая работа, копай, копай, таскай! Эта мразь летает. Там некуда прятаться б**дь! Каждый раз всё новый х*й приходит, еще пальцы веером крутит б**дь! — со слезами на глазах рассказывает русский военный.

— Здесь мужики уже плачут, на**й, все, б**дь! Вот в натуре хоть бери и стреляйся и все бл**ь! — говорит оккупант.

— Мы вчера собирались 300-сотиться, все, нервы сдают, на**й! Здесь 300-х мешками вывозят, зашили, побыл немного дома и съеб**ись назад! — отвечает русский солдат.

В ГУР подчеркнули, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

 

Напомним, ранее мы писали, что украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта, в котором он рассказывает о своем желании любым способом попасть домой. Захватчик жалуется на критическое положение на фронте.

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