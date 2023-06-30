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"Застрелите на**й": окупант поскаржився дружині, що краще вмерти, ніж воювати

30 червня 2023 19:31
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
"Застрелите на**й": окупант поскаржився дружині, що краще вмерти, ніж воювати
Російській військовий. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Українські воїни продовжують вибивати ворога з території України. Наші захисники мужньо тримають лінію оборони та нещадно "ліквідовують" російських військових. Окупанти масово скаржаться та говорять про те, що краще вмерти, ніж залишатись на фронті.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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ГУР МО України здійснило чергове перехоплення розмови окупантів, в якому військовий рф розповів дружині про важкі умови та висловив бажання померти або поранити себе.

Розмова російського військового з дружиною

— В чем проблемы? Не отпускают или че? — запитує жінка.

— Какое.. наступление, за**али эти пи**рсы, ненавижу на**й с**а, нервов не хватает, даже застрелите на**й, я хоть отмучаюсь бл**ь, — скаржиться військовий РФ. 

— Котеныш, ты что! — каже шокована дружина. 

— Всё осто**здило, ходить пешком, дубы эти еб**ые таскать…каждый божий день эта еб**ая работа, копай, копай, таскай! Эта мразь летает. Там некуда прятаться б**дь! Каждый раз все новый х*й приходит, еще пальцы веером крутит б**дь! — зі сльозами на очах розповідає російський військовий.

— Тут мужики уже плачут, на**й, все, блядь! Вот внатуре хоть бери и стреляйся и все б**дь! — каже окупант. 

— Мы вчера собирались 300-сотиться, все, нервы сдают, на**й! Тут 300-х мешками вывозят, зашили, побыл немного дома и съе**лся назад! — відповідає російський солдат. 

У ГУР наголосили, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська розвідка перехопила розмову російського окупанта, в якій він розповідає про своє бажання в будь-який спосіб потрапити додому. Загарбник скаржиться на критичне становище на фронті.

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