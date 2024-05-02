Заместитель Буданова объяснил, почему Украина не сможет выиграть войну на поле боя

Вадим Скибицкий. Фото: ГУР Минобороны Украины

Украина вряд ли сможет выиграть войну на поле боя своими силами. Даже если бы украинцы смогли оттеснить российские войска от своих границ, это бы не закончило войну.

Об этом в интервью The Economist в четверг, 2 мая, заявил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

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По мнению Скибицкого, Россия в первую очередь продолжит реализовывать свой план оккупации Донецкой и Луганской областей. Вполне возможно и то, что россияне готовятся к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Основное наступление может начаться в конце мая или начале июня.

По словам заместителя Буданова, РФ задействовала 514 тысяч сухопутных войск. Северная группировка, которая базируется по ту сторону границы от Харькова, сейчас состоит из 30 тысяч бойцов, однако ее планируют расширить до 50–70 тысяч военнослужащих. Также в центральной России сейчас формируют так называемую дивизию резервов из 15–20 тысяч мужчин. Скибицкий считает, что для захвата большого города этого будет недостаточно.

"Быстрая операция, чтобы войти и выйти, возможна, но операция по захвату Харькова или Сум — нет. Россияне это знают, и мы это знаем", — сказал он.

Также представитель ГУР добавил, что самостоятельно Украина не сможет выиграть войну на поле боя. Война будет продолжаться, даже если удастся вытеснить оккупантов к границам. Закончить ее можно только по договорам, однако сейчас обе стороны пытаются занять перед потенциальными переговорами наиболее выгодную позицию. Сами переговоры начнутся не ранее второй половины 2025 года.

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, при каком условии Франция ввела бы свои войска на территорию Украины.

Также мы сообщали о том, что россияне жалуются на колоссальные потери среди личного состава в результате неудачных штурмов Часового Яра в Донецкой области. Запись с соответствующим разговором обнародовало ГУР.