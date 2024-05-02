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Заступник Буданова пояснив, чому Україна не зможе виграти війну на полі бою

2 травня 2024 23:57
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Заступник Буданова пояснив, чому Україна не зможе виграти війну на полі бою
Вадим Скібіцький. Фото: rbc.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Україна навряд чи зможе виграти війну на полі бою самотужки. Навіть якби українці змогли відтіснити російські війська від своїх кордонів, це не закінчило б війну.

Про це в інтерв'ю для The Economist у четвер, 2 травня, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

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На думку Скібіцького, Росія насамперед продовжить реалізовувати свій план окупації Донецької та Луганської областей. Цілком імовірно і те, що росіяни готуються до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Основний наступ може розпочатися наприкінці травня або на початку червня.

За словами заступника Буданова, РФ задіяла 514 тисяч сухопутних військ. Північне угруповання, яке базується по той бік кордону від Харкова, зараз складається із 30 тисяч бійців, однак його планують розширити до 50–70 тисяч військовослужбовців. Також у центральній Росії зараз формують так звану дивізію резервів із 15–20 тисяч чоловіків. Скібіцький вважає, що для захоплення великого міста цього буде недостатньо.

"Швидка операція, щоб увійти і вийти, можлива, але операція із захоплення Харкова чи навіть Сум — ні. Росіяни це знають, і ми це знаємо", — сказав він.

Також представник ГУР додав, що самостійно Україна не зможе виграти війну на полі бою. Війна триватиме, навіть якщо вдасться витіснити окупантів до кордонів. Закінчити її можна лише за договорами, однак зараз обидві сторони намагаються зайняти перед потенційними переговорами найбільш вигідну позицію. Самі ж переговори розпочнуться не раніше другої половини 2025 року.

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон розповів, за якої умови Франція ввела би свої війська на територію України.

Також ми повідомляли про те, що росіяни скаржаться на колосальні втрати серед особового складу внаслідок невдалих штурмів Часового Яру на Донеччині. Запис із відповідною розмовою оприлюднило ГУР.

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