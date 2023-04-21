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Засуджених окупантів привезли до Херсонської області, щоб дотримуватися правопорядку, — Генштаб

21 квітня 2023 19:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Засуджених окупантів привезли до Херсонської області, щоб дотримуватися правопорядку, — Генштаб
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Останнім часом до міста Скадовська Херсонської області прибуло близько 300 засуджених, які складають підрозділ окупантів. Це було зроблено задля забезпечення правопорядку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Однак серед окупантів поширюються чутки про швидке закінчення бойових дій і територіальні поступки на користь Російської Федерації. Можливо, це зроблено для підвищення морального духу загарбників. Водночас деякі бойові підрозділи, які раніше перебували в місті, поступово виводяться на тимчасово окуповану територію в Автономну Республіку Крим.

У Скадовську на Херсонщині спостерігається збільшення кількості засуджених, які складають підрозділ окупантів. Це було зроблено, за заявами загарбників, для забезпечення правопорядку у місті. Проте серед окупантів ходять чутки про можливе завершення бойових дій та поступку територій Російської Федерації. Можливо, такі чутки поширюються у тому, щоб підняти моральний дух загарбників. Водночас деякі бойові підрозділи, які раніше перебували в місті, поступово виводяться на тимчасово окуповану територію в Автономну Республіку Крим.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих районах Херсонської області ворог шукає добровольців, щоби поповнити свою армію живою силою. Загалом у регіоні окупанти посилили контрдиверсійні заходи.

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