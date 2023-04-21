Засуджених окупантів привезли до Херсонської області, щоб дотримуватися правопорядку, — Генштаб

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Останнім часом до міста Скадовська Херсонської області прибуло близько 300 засуджених, які складають підрозділ окупантів. Це було зроблено задля забезпечення правопорядку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Однак серед окупантів поширюються чутки про швидке закінчення бойових дій і територіальні поступки на користь Російської Федерації. Можливо, це зроблено для підвищення морального духу загарбників. Водночас деякі бойові підрозділи, які раніше перебували в місті, поступово виводяться на тимчасово окуповану територію в Автономну Республіку Крим.

У Скадовську на Херсонщині спостерігається збільшення кількості засуджених, які складають підрозділ окупантів. Це було зроблено, за заявами загарбників, для забезпечення правопорядку у місті. Проте серед окупантів ходять чутки про можливе завершення бойових дій та поступку територій Російської Федерації. Можливо, такі чутки поширюються у тому, щоб підняти моральний дух загарбників. Водночас деякі бойові підрозділи, які раніше перебували в місті, поступово виводяться на тимчасово окуповану територію в Автономну Республіку Крим.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих районах Херсонської області ворог шукає добровольців, щоби поповнити свою армію живою силою. Загалом у регіоні окупанти посилили контрдиверсійні заходи.