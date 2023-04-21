Засуджених окупантів привезли до Херсонської області, щоб дотримуватися правопорядку, — Генштаб
Останнім часом до міста Скадовська Херсонської області прибуло близько 300 засуджених, які складають підрозділ окупантів. Це було зроблено задля забезпечення правопорядку.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Засуджених привезли до Скадовська
Однак серед окупантів поширюються чутки про швидке закінчення бойових дій і територіальні поступки на користь Російської Федерації. Можливо, це зроблено для підвищення морального духу загарбників. Водночас деякі бойові підрозділи, які раніше перебували в місті, поступово виводяться на тимчасово окуповану територію в Автономну Республіку Крим.
У Скадовську на Херсонщині спостерігається збільшення кількості засуджених, які складають підрозділ окупантів. Це було зроблено, за заявами загарбників, для забезпечення правопорядку у місті. Проте серед окупантів ходять чутки про можливе завершення бойових дій та поступку територій Російської Федерації. Можливо, такі чутки поширюються у тому, щоб підняти моральний дух загарбників. Водночас деякі бойові підрозділи, які раніше перебували в місті, поступово виводяться на тимчасово окуповану територію в Автономну Республіку Крим.
Нагадаємо, що на тимчасово окупованих районах Херсонської області ворог шукає добровольців, щоби поповнити свою армію живою силою. Загалом у регіоні окупанти посилили контрдиверсійні заходи.