Оккупанты предлагают жителям Херсонской области добровольно вступать в ряды армии врага

Российские военные в Украине. Фото: Reuters

На временно оккупированных районах Херсонской области враг ищет добровольцев, чтобы пополнить свою армию живой силой. В целом в регионе оккупанты усилили контрдиверсионные меры.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Как отметили в ЦНС, в целом в регионе россияне ужесточили контрдиверсионные меры и увеличили количество населения, еще не покинувшего регион. В ходе таких проверок враг предлагает местным жителям служить в армии России.

"Такая практика является также элементом психологического давления, а набор во вражескую армию жителей временно оккупированных территорий является нарушением международного права", — отметили в Центре сопротивления.

Напомним, на временно оккупированных территориях, в частности в Энергодаре Запорожской области, оккупанты усилили проверки украинцев. Ищут их причастность к ВСУ.

Кроме того, на временно захваченных территориях Украины россияне заставляют украинцев дистанционно голосовать за "Единую Россию".