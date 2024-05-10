Нанес ущерб на 500 млн долларов — в ГУР рассказали об уникальности морского дрона Magura V5

Черноморский флот РФ. Фото: росСМИ

Украинская разведка совместно с морскими надводными дронами Magura V5 могут наносить мощные и эффективные удары по Черноморскому флоту России. По состоянию на сегодняшний день ущерб для врага существенный — по предварительным оценкам, он составляет около 500 миллионов долларов.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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В чем уникальность дронов Magura V5

По словам Юсова, уникальность дронов Magura V5 заключается прежде всего в мастерстве украинских производителей. Собственно, они могли создать средство поражения, которое способно быстро наносить сокрушительные удары по флоту и личному составу.

"Секрет в сочетании этого мастерства с умелостями и действиями операторов и специалистов Главного управления разведки и разведчиков, в частности спецподразделения ГУР МО, Group 13. Это сочетание, которое постоянно совершенствуется и дает все новые и новые результаты", — сказал Юсов.

Он добавил, что дрон такого производства является одним из самых эффективных средств для поражения российского флота. В частности, с начала полномасштабного вторжения оружие нанесло ущерб Черноморскому флоту на 500 миллионов долларов.

"Уже по состоянию на сейчас более 500 миллионов долларов США Черноморский флот агрессора понес убытки в результате эффективных действий спецназовцев ГУР с использованием дронов Magura", — сказал Юсов.

Вместе с тем, по словам представителя ГУР, после каждой успешной атаки проходит тщательный анализ действий украинских бойцов и врага, совершенствуется тактика Сил обороны.

"Все это анализируется, делаются соответствующие выводы, совершенствуется как само средство поражения Magura, что касается и оснастки и боевой части и других элементов, которые становятся новыми сюрпризами для врага", — сказал Юсов.

Уничтожение кораблей РФ

Напомним, 6 мая подразделение ГУР поразило патрульный катер россиян "Мангуст". Он имел вооруженные гранатометы и ДЗРК, которые могли быть применены против Сил Обороны.

Перед этим, 21 апреля в Севастополе раздались взрывы, оккупанты заявляли о ракетной атаке. Стало известно, что в Сухарной бухте было поражено спасательное судно "Коммуна" .