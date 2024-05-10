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Завдав збитків на 500 млн доларів — у ГУР розповіли про унікальність морського дрона Magura V5

10 травня 2024 08:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Завдав збитків на 500 млн доларів — у ГУР розповіли про унікальність морського дрона Magura V5
Чорноморський флот РФ. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Українська розвідка спільно з морськими надводними дронами Magura V5 можуть завдавати потужних та ефективних ударів по Чорноморському флоту Росії. Станом на сьогоднішній день збитки для ворога суттєві — за попередніми оцінками, вони становлять близько 500 мільйонів доларів.

Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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У чому унікальність дронів Magura V5

За словами Юсова, унікальність дронів Magura V5 полягає, перш за все, у майстерності українських виробників. Власне, вони могли створити засіб ураження, який здатен швидко завдавати нищівних ударів по флоту та особовому складу. 

"Секрет в поєднанні цієї майстерності з вмілостями і діями операторів і фахівців Головного управління розвідки і розвідників, зокрема, спецпідрозділу ГУР МО, Group 13. Це поєднання, яке постійно удосконалюється і дає все нові і нові результати", — сказав Юсов. 

Він додав, що дрон такого виробництва є одним із найефективніших засобів для ураження російського флоту. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення зброя завдала збитків Чорноморському флоту на 500 мільйонів доларів. 

"Уже станом на зараз на понад 500 мільйонів доларів США Чорноморський флот агресора зазнав збитків внаслідок ефективних дій спецпризначенців ГУР з використанням дронів Magura", — сказав Юсов.

Разом з тим, за словами представника ГУР, після кожної успішної атаки відбувається ретельний аналіз дій українських бійців та ворога, удосконалюється тактика Сил оборони. 

"Все це аналізується, робляться відповідні висновки, вдосконалюється як сам засіб ураження Magura, що стосується і оснащення і бойової частини й інших елементів, які стають новими сюрпризами для ворога", — сказав Юсов. 

Знищення кораблів РФ

Нагадаємо, 6 травня підрозділ ГУР уразив патрульний катер росіян "Мангуст". Він мав на озброєнні гранатомети та ДЗРК, які могли бути застосовані проти Сил Оборони.   

Перед цим, 21 квітня у Севастополі пролунали вибухи, окупанти заявляли про ракетну атаку. Стало відомо, що в Сухарній бухті  було уражено рятувальне судно "Коммуна".

війна
росіяни
окупанти
дрони
війна в Україні
ГУР
Андрій Юсов

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