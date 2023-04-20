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Сбито 10/11 "шахедов": Воздушные Силы рассказали об удачно проделанной работе

20 апреля 2023 01:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сбито 10/11 "шахедов": Воздушные Силы рассказали об удачно проделанной работе
Вооруженные силы Украины. Иллюстративное фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Подразделения зенитно-ракетных войск ВСУ сбили 10 из 11 "шахедов" противника, атаковавших Украину в ночь на четверг, 20 апреля.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ .

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"Этой ночью противник снова атакует ударными дронами и управляемыми авиабомбами.
Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" уничтожены 10 из 11 "Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Также Воздушные Силы отмечают не использовать их символику для шуток или мемов, и благодарят всем своим подразделениям за боевую работу.

Напомним, что вспышки над Киевом, повлекшие резонанс в обществе, около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита, по предварительной информации. Пока на этом направлении угрозы нет.

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