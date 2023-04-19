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Що зараз відбувається у Бахмуті: Сирський розповів про успіхи ЗСУ

19 квітня 2023 17:15
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Що зараз відбувається у Бахмуті: Сирський розповів про успіхи ЗСУ
Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Українські військові стримують натиск російських окупантів у динамічних боях у районі Бахмута. При цьому ворожі війська зазнають значних втрат.

Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

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Сирський зазначив, що Бахмутський напрямок лишається епіцентром наступу РФ.

"Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль. Проте Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат", — написав командувач Сухопутних військ.

Сирський додав, що минулої ночі, окрім живої сили та техніки росіян, українські підрозділи ППО знищили два ворожі безпілотники — "Орлан" та ZALA.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські війська вже ведуть контрнаступальні дії на фронті. 

Також раніше полковник Дмитро Заворотнюк пояснив, чим є важливою лінія оборони у районі Бахмута.

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