Збито 10/11 "шахедів": Повітряні Сили розповіли про вдало виконану роботу
Підрозділи зенітно-ракетних військ ЗСУ збили 10 із 11 "шахедів" противника, що атакували Україну в ніч на четвер, 20 квітня.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
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"Цієї ночі противник знову атакує ударними дронами та керованими авіабомбами.
Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" знищено 10 із 11 "Shahed-136/131", — йдеться в повідомленні.
Також Повітряні Сили зазначають не використовувати їхню символіку для жартів чи мемів, і дякують усім своїм підрозділам за бойову роботу.
Нагадаємо, що спалахи над Києвом, що спричинили резонанс у суспільстві, близько 22.30 пов’язані із падінням супутника/метеорита, за попередньою інформацією. Наразі на цьому напрямку загрози немає.