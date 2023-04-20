Збито 10/11 "шахедів": Повітряні Сили розповіли про вдало виконану роботу

Збройні сили України. Ілюстративне фото: Reuters

Підрозділи зенітно-ракетних військ ЗСУ збили 10 із 11 "шахедів" противника, що атакували Україну в ніч на четвер, 20 квітня.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Цієї ночі противник знову атакує ударними дронами та керованими авіабомбами.

Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" знищено 10 із 11 "Shahed-136/131", — йдеться в повідомленні.

Також Повітряні Сили зазначають не використовувати їхню символіку для жартів чи мемів, і дякують усім своїм підрозділам за бойову роботу.

Нагадаємо, що спалахи над Києвом, що спричинили резонанс у суспільстві, близько 22.30 пов’язані із падінням супутника/метеорита, за попередньою інформацією. Наразі на цьому напрямку загрози немає.