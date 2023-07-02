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Оружие, предоставленное Украине, не должно попасть в РФ, — Шольц

2 июля 2023 22:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оружие, предоставленное Украине, не должно попасть в РФ, — Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия уже поставила значительное количество вооружения Украине и будет продолжать это делать в будущем. Впрочем, политик обеспокоен, что оружие может попасть на территорию РФ.

Об этом заявил сам Шольц в интервью tagesschаu.

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Опасения Шольца

По словам канцлера, Германия намерена поддерживать Украину в ее борьбе с Россией, включая поставки танков Leopard и систем противовоздушной обороны Iris-T, а также обучение украинских военных.

Однако Шольц выразил свою озабоченность возможным использованием Украиной предоставленного вооружения на территории Российской Федерации.

"Мы уже поставили значительное количество танков, и мы планируем продолжать это. Однако мы не желаем, чтобы поставляемое нами оружие использовалось для атак на территорию России", — подчеркнул канцлер.

Таким образом, Германия подтверждает свою поддержку Украины, однако выражает опасение относительно использования этого вооружения за пределами конфликта на территории России.

Напомним, что официальный Берлин передал Киеву очередной пакет военной помощи. Известно, что в него вошли радар ППО TRML-4D и оборудование для разминирования.

Также мы сообщали, что Германия, работая в партнерстве с США, планирует усилить противовоздушную оборону Украины, предоставив ей до конца текущего года еще 45 самоходных зенитных систем Gepard. Германия уже передала Украине 34 системы Gepard, а следующие 15 должны прибыть в ближайшее время.

 

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